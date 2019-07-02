Россия должна Совету Европы еще 55 миллионов евро

Отвечая на вопрос о том, какова сумма долга России перед Советом Европы в бюджет организации за часть 2017 года 2018-й, он сказал, что речь идет о 55 миллионах евро.

"Российская Федерация уже оплатила за этот год — 33 миллиона евро", — добавил он. Хольтген высказал надежду, что Москва заплатит и за 2017-2018 годы.

Россия 30 июня 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены. На июньской сессии 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.