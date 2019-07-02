Совет Европы потребовал от России миллионы евро

Совет Европы потребовал от России внести в бюджет организации еще 55 млн евро, сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря генерального секретаря СЕ Дэниела Хольтгена, ранее внесенные Россией 33 млн евро — это взнос за 2019 год, а 55 млн евро — это долги по взносам за 2017 и 2018 годы.
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.
26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую возвращение российской делегации полномочий в организации в полном объеме.