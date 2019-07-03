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ПАСЕ напомнила Украине о необходимости приглашать наблюдателей на выборы 

Российская Газета + ещё 33 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье раскритиковала решение Украины отозвать приглашения для наблюдателей на парламентские выборы и напомнила о необходимости наблюдения за выборами со стороны Ассамблеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ПАСЕ.
"Лилиан Мори Паскье выразила сожаление в связи с решением украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее принять участие в наблюдении за досрочными парламентскими выборами 21 июля", — говорится в заявлении. Одновременно в нем отмечается «давняя практика работы с Украиной», которая позволила «значительно улучшить правовую базу страны и избирательную практику».
"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать ее наблюдателей для мониторинга президентских и парламентских выборов", — отметила Паскье и добавила, что готова вести диалог для улучшения отношений между Ассамблеей, Верховной Радой и украинской делегацией в ПАСЕ.
Напомним, что накануне спикер Рады Андрей Парубий отозвал приглашение ПАСЕ направить на Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы из-за ситуации, связанной с возвращением парламентской делегации России в Ассамблею.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Выборы на Украине , Андрей Парубий , Совет Европы , Верховная Рада
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