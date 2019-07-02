Беглов анонсировал строительство детского хирургического центра

Беглов и Голикова осмотрели стационарное отделение скорой медицинской помощи и научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии, передают «Невские Новости».

В ходе рабочего визита в стационарное отделение скорой медицинской помощи ПСПбГМУ им. И. П. Павлова и научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Беглов и Голикова рассказали, что на Авангардной улице построят детский хирургический центр.

«Это большой и очень важный проект», — сказал Беглов журналистам.

По словам врио губернатора, на строительство выделили 6,5 млрд рублей. Центр будет рассчитан на 250 коек. По прогнозам, врачи смогут принимать до 15 тыс. пациентов в год. Общая площадь объекта составит 46 тысяч квадратных метров.

Также градоначальник поблагодарил вице-премьера за рекомендацию заменить бумажные медкарты электронными в роддомах Петербурга. По словам Беглова, технология внедряется.

Беглов рассказал Голиковой о внедрении электронных медицинских карт в медучреждениях города. По его словам, на первом этапе новшество будет применено в роддомах и детских поликлиниках.

«Мы сейчас переходим по вашим рекомендациям на электронную медицинскую карту. Начинаем прежде всего с детей. Родился ребеночек — заводится медицинская электронная карта, и она за ним следует: в детскую поликлинику, во взрослую. Очень удобно, если человек вдруг попадает в больницу: не бегать с бумажками, выпиской. Можно увидеть, какие лекарства выписываются, какой диагноз поставили», — рассказал Беглов на переговорах с Голиковой на полях симпозиума по ядерной медицине.

Врио губернатора Петербурга поблагодарил вице-премьера за рекомендацию заменить бумажные медкарты электронными, а также отметил, что в 2020 году новые технологии будут внедряться и во взрослых поликлиниках.

Кроме того, Беглов рассказал Голиковой о создании офисов врачей общей практики на выделенные правительством 1,5 млрд рублей, передает «Федеральное агентство новостей».

Деньги направят на организацию офисов врачей в новых микрорайонах. Это необходимо, поскольку строительство полноценных поликлиник занимает 3-4 года.

«Мы в этом году открываем 18 медицинских объектов, в том числе 11 офисов врачей общей практики», — сказал Беглов.

Глава Петербурга отметил, что в вопросах профилактики и выявления заболеваний главную роль играет первичное звено учреждений здравоохранения.