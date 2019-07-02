Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беглов анонсировал строительство детского хирургического центра 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и зампред правительства Татьяна Голикова побывали в Петербургском государственном медицинском университете.
Беглов и Голикова осмотрели стационарное отделение скорой медицинской помощи и научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии, передают «Невские Новости».
В ходе рабочего визита в стационарное отделение скорой медицинской помощи ПСПбГМУ им. И. П. Павлова и научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Беглов и Голикова рассказали, что на Авангардной улице построят детский хирургический центр.
«Это большой и очень важный проект», — сказал Беглов журналистам.
По словам врио губернатора, на строительство выделили 6,5 млрд рублей. Центр будет рассчитан на 250 коек. По прогнозам, врачи смогут принимать до 15 тыс. пациентов в год. Общая площадь объекта составит 46 тысяч квадратных метров.
Также градоначальник поблагодарил вице-премьера за рекомендацию заменить бумажные медкарты электронными в роддомах Петербурга. По словам Беглова, технология внедряется.
Беглов рассказал Голиковой о внедрении электронных медицинских карт в медучреждениях города. По его словам, на первом этапе новшество будет применено в роддомах и детских поликлиниках.
«Мы сейчас переходим по вашим рекомендациям на электронную медицинскую карту. Начинаем прежде всего с детей. Родился ребеночек — заводится медицинская электронная карта, и она за ним следует: в детскую поликлинику, во взрослую. Очень удобно, если человек вдруг попадает в больницу: не бегать с бумажками, выпиской. Можно увидеть, какие лекарства выписываются, какой диагноз поставили», — рассказал Беглов на переговорах с Голиковой на полях симпозиума по ядерной медицине.
Врио губернатора Петербурга поблагодарил вице-премьера за рекомендацию заменить бумажные медкарты электронными, а также отметил, что в 2020 году новые технологии будут внедряться и во взрослых поликлиниках.
Кроме того, Беглов рассказал Голиковой о создании офисов врачей общей практики на выделенные правительством 1,5 млрд рублей, передает «Федеральное агентство новостей».
Деньги направят на организацию офисов врачей в новых микрорайонах. Это необходимо, поскольку строительство полноценных поликлиник занимает 3-4 года.
«Мы в этом году открываем 18 медицинских объектов, в том числе 11 офисов врачей общей практики», — сказал Беглов.
Глава Петербурга отметил, что в вопросах профилактики и выявления заболеваний главную роль играет первичное звено учреждений здравоохранения.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин отменил визит на форум «Реки России» и встретится с Шойгу Совет Европы потребовал от России доплатить десятки миллионов евро Путин поручил внести предложения по упрощенной выдаче гражданства России украинцам
Комментарии
Политика , Общество , Татьяна Голикова , Александр Беглов , РИА ФАН , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин изменил планы17
Трагедия с моряками: на месте ЧП нашли выживших43
Гибель моряков: подробности трагедии с подводниками181
Минобороны сообщило о гибели 14 подводников379
«Цель — посеять раздор»: РФ обвинила НАТО5
Видео
01:01
Трагедия с моряками: на месте ЧП нашли выживших
Армия Войска
01:01
Гибель моряков: подробности трагедии с подводниками
Армия Войска
00:22
Путин изменил планы
Политика
01:16
«Цель — посеять раздор»: РФ обвинила НАТО
Политика Армия
00:22
Мадонна исполнила горячий танец на руках
Шоу-бизнес
00:42
Женщина обманула фонд Кадырова на 700 тысяч рублей
Общество Происшествия
01:17
В Екатеринбурге среди бела дня застрелили человека
Происшествия Криминал
01:34
Путин дал поручение на благо украинцев
Политика Украина
00:31
В ДНР обстреляли российских журналистов
Происшествия
00:28
Лоза прокомментировал скандал вокруг Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение