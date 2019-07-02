Россия делает Зеленскому неоценимый подарок

Россия разрешила МИД Украины провести работу над ошибками и переписать ответ на предложение России по украинским морякам. Министр иностранных дел Климкин устранился от руководства ведомством и новый ответ в адрес России, по всей видимости, будет написан с одобрения Зеленского . Эксперты считают, что возвращение украинских моряков будет выгодно новому президенту страны.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский направил просьбу премьер-министру страны Владимиру Гройсману о привлечении главы МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что тот не сообщил о ноте из Москвы по украинским морякам и отправил самовольный ответ.

Ранее Гройсман уже предлагал отправить Климкина в отпуск и назначить на его должность нового исполняющего обязанности министра. Однако сегодня Климкин сам заявил, что принял решение уйти в политический отпуск.

«Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию — ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск. Будет время на создание настоящей команды», — написал он в Facebook.

Напомним, до просьбы о наказании Зеленский неоднократно требовал уволить Климкина, желая назначить на его место дипломата Вадима Пристайко , который в настоящее время находится в должности замглавы администрации Зеленского.

Сам Климкин также призывал депутатов уволить его с поста главы МИД, однако прекрасно понимал, что в Раде недостаточно голосов для его увольнения. Кроме того, в понедельник профильный комитет Верховной рады отказался рассматривать постановление об увольнении Климкина с должности главы внешнеполитического ведомства, передает УНН.

На фоне такого бардака в коридорах украинской власти Москва в очередной раз проявила готовность пойти навстречу официальному Киеву . Так, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия свое предложение по урегулированию ситуации с моряками сделала, и разрешает украинским властям изменить свой первоначальный ответ.

«Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать», — заявил Карасин.

В тот же день стало известно, что восьми арестованным украинским морякам предъявили окончательное обвинение. Их подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц), которая предусматривает до шести лет лишения свободы, пишет РБК.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, пытаясь пройти на нескольких судах через Керченский пролив под Крымским мостом, за что были задержаны российскими пограничниками. В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков. В мае Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли. Стоит отметить, что проход украинских кораблей через Керчеснский пролив новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак не одобрил и поланировал выяснить цели этой сомнительной операции у командующего ВМС:

«Когда я буду его заслушивать, я ему задам этот вопрос — чем он руководствовался или он прогнозировал это все? Мне тоже интересно это все услышать. У нас не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать».

«Конечно, не надо было подвергать моряков риску. Очень плохо, что они в плену, но хорошо, что они живы, учитывая, что по ним был открыт огонь и они могли погибнуть. Я уверен, что из плена их освободят», — заявлял Хомчак в интервью украинским СМИ.

В конце июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых речь шла о возможностях в отношении моряков и кораблей, которые могут быть задействованы украинской стороной для их освобождения.

Однако Климкин отверг предложение России и потребовал освобождения 24 украинских моряков. Самовольство министра и стало причиной возмущения Зеленского.

Отметим, что хронологически обострения ситуации с украинскими моряками поразительным образом совпадают со временем проведением саммитов G-20. Именно из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко удалось сорвать полноценную двухстороннюю встречу лидеров России и США в Буэнос-Айресе.

Аналогичным образом, вероятно, по замыслу команды Порошенко, должна была сложиться ситуация и в преддверии саммита G-20 в Осаке. Однако конфликт между Зеленским и Климкиным вылился в публичную плоскость, что не позволило украинским дипломатам обратить его в свою пользу.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что политическая игра вокруг украинских моряков ведется с обеих сторон. По мнению политолога, со стороны Украины игра заключается в желании украинского президента присвоить себе переговорные рычаги.

«Зеленский очень ревниво относится к любому вмешательству во внешнюю политику, будь то вмешательство Климкина или каких-то других переговорщиков. Мы видим в окружении Зеленского нападки и на Медведчука, и на команду Порошенко. Президент пытается застолбить международные отношения за собой, поскольку понимает, что во время выборов — это очень серьезный пиар», — сказал Бортник.

Вторая игра заключается в том, что МИД РФ понимает, в каком кризисе сейчас находится внутриполитическая система Украины и тоже может использовать эту ситуацию. «Нельзя исключить, что освобождение моряков может быть началом процесса деэскалации отношений России и Украины. Потому обе официальные стороны пытаются сохранить поле для переговоров», — полагает Бортник.

При этом, по словам эксперта, самым эффективным переговорщиком остается Медведчук, потому что его слышит Россия и ему выдают украинских военнослужащих.

«Но сегодня ему необходимо искать баланс с администрацией нового президента, потому что желание Зеленского самостоятельно выстраивать линию отношений с Москвой без посредников является проблемой для Медведчука», — сказал эксперт.

«При этом сам Зеленский пока что выглядит совсем неэффективным в этой сфере. Заявления есть, результатов очень мало», — считает политолог, акцентируя внимание на том, что украинским властям необходимо объединение разного рода усилий для того, чтобы в переговорах наметился прогресс.

«Ведь Зеленскому придется говорить не только с Россией, но с лидерами и населением неподконтрольных территорий. Говорить придется и с Западом. Тут очень сложный клубок интересов, который самостоятельно ни один из игроков не способен решить», — поделился Бортник.

В свою очередь киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко считает, что МИД России, давая право Киеву изменить ответ на ноту, принял единственно верное решение в контексте переговоров президентов США и России в Осаке.

«Россия по своим соображениям решила пойти навстречу западным партнерам и Украине таким образом, чтобы и овцы были цели, и волки сыты. Это очень удачный пример блестящей игры при не самых лучших картах», — заявил Скачко газете ВЗГЛЯД.

«Известно ведь, что вопрос украинских моряков был предметом переговоров между Путиным и Трампом в Осаке, и я не исключаю, что Москва тем самым может разблокировать куда более серьезные международные вопросы», — считает Скачко.

По его словам, Зеленскому, с учетом избирательной кампании в Раду, такой процесс тоже выгоден, так как он обещал и мир в Донбассе, и восстановление отношений с Россией. Но это однозначно невыгодно Порошенко, Климкину и другим «порохоботам», которые всячески саботируют любые переговоры.

«Потому поведение Климкина, которого Зеленский никак не может уволить без решения Рады — это арьергардные бои прежнего режима, который пытается поддерживать градус русофобии, антироссийской истерии и никчемные попытки заработать какие-то баллы в ходе избирательной кампании», — констатировал Скачко.

«Но это по содержанию. А вот по форме — это же просто смешно.

Ссора Зеленского с Климкиным — это полнейший идиотизм и полнейшая деградация институтов власти и системы управления.

Причем все это коснулось даже такого важнейшего направления, как внешняя политика, от которой зависит имидж страны», — продолжил собеседник.