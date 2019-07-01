В МИД РФ высказались по поводу отмены виз для граждан Грузии

Григорий Карасин. Вопрос отмены визового режима с Грузией отложен на неопределенный срок. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал заместитель министра иностранных дел России

Карасин подтвердил, что незадолго до начала антироссийских выступлений в Грузии обсуждался вопрос об отмене виз для граждан этой страны.

«Да, действительно, вопрос отмены виз обсуждался, и в принципиальном плане мы были готовы к этому. Но не сложилось, придется подождать до лучших времен», — сказал замглавы МИД.

Карасин также подчеркнул, что отмена авиасообщения с Грузией является временной мерой и заявил, что в ближайшем будущем Москва ожидает нормализации отношений с Тбилиси.