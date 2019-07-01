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В МИД РФ высказались по поводу отмены виз для граждан Грузии 

Рамблер 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Вопрос отмены визового режима с Грузией отложен на неопределенный срок. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
Карасин подтвердил, что незадолго до начала антироссийских выступлений в Грузии обсуждался вопрос об отмене виз для граждан этой страны.
«Да, действительно, вопрос отмены виз обсуждался, и в принципиальном плане мы были готовы к этому. Но не сложилось, придется подождать до лучших времен», — сказал замглавы МИД.
Карасин также подчеркнул, что отмена авиасообщения с Грузией является временной мерой и заявил, что в ближайшем будущем Москва ожидает нормализации отношений с Тбилиси.
Массовые акции протеста в Грузии начались 20 июня. Поводом для них стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Оппозиция обвинила Гаврилова в том, что в 1990-х годах он якобы принимал участие в военных действиях в Абхазии.
Комментарии
Политика , В мире , Кавказ , Сергей Гаврилов , Григорий Карасин , МИД , Госдума , Грузия
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