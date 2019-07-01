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Захарова начала волноваться за Вакарчука 

Рамблер 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России прокомментировала оговорку украинского певца и политика Святослава Вакарчука, назвавшего Крым российским.
Крым российский: Вакарчук оправдался за оговорку
Захарова опубликовала в Facebook видео предвыборного мероприятия партии Вакарчука «Голос» в Харькове, на котором певец говорит: «Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы ждали перемен…»
«Что-то я уже за них волнуюсь», — отреагировала Захарова на оговорку.
Сам Святослав Вакарчук, комментируя свое высказывание, заявил украинскому «Обозревателю», что Крым остается украинским, а Россия — агрессором и захватчиком.
Политика , Святослав Вакарчук , МИД , Республика Крым
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