Захарова начала волноваться за Вакарчука 

Официальный представитель МИД России прокомментировала оговорку украинского певца и политика Святослава Вакарчука, назвавшего Крым российским.
Захарова опубликовала в Facebook видео предвыборного мероприятия партии Вакарчука «Голос» в Харькове, на котором певец говорит: «Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы ждали перемен…»
«Что-то я уже за них волнуюсь», — отреагировала Захарова на оговорку.
Сам Святослав Вакарчук, комментируя свое высказывание, заявил украинскому «Обозревателю», что Крым остается украинским, а Россия — агрессором и захватчиком.