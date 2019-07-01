Китайцы решили заработать на популярности Путина

В китайских интернет-магазинах появились термокружки, похожие на ту, из которой пил президент России Владимир Путин на саммите G20 в Осаке . Как сообщает Life.ru со ссылкой на Global Times, новинка моментально стала хитом продаж.

На чашке изображен российский герб, в описании товара указано, что термос является высококлассным и полезным для здоровья товаром.

Владелец одного из интернет-магазинов в Китае признался, что на «кружку Путина» поступило уже более ста предзаказов.