Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Новшество Запада»: Кадыров о убийстве сотрудника МВД в Чечне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров удивился убийству сотрудника МВД в Чечне и назвал этот случай «новшеством». Об этом он написал в телеграм-канале.
Кадыров заявил, что считает неизвестного, который напал и убил представителя Министерства внутренних дел, «террористом». Также он выразил соболезнования семье, родным и близким погибшего.
«Если кто-то выбирает иной путь — путь террора, ответные меры буду в высшей степени жесткими», — добавил Кадыров.
По мнению главы Чечни, человек мог совершить такой поступок из-за «новшества западных стран». Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, но у них ничего не выйдет, добавил Кадыров.
«Ответная реакция на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет незамедлительной и исключительно чувствительной», — заключил Кадыров.
Уточняется, что инцидент произошел на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском в регионе. Преступник подошел к полицейскому и нанес ему ножевое ранение. После этого он бросил в него гранату, но не успел скрыться. Его ликвидировали ответным огнем.
Газета.Ru: последние новости
Надо было не приезжать: Бутман о бойкоте России от Катамадзе Медведев упрекнул единороссов, демонстрирующих "чванство и хамство" Китайцы скупают "термокружки Путина"
Комментарии1
Политика , Происшествия , Рамзан Кадыров , МВД , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Япония «присвоила» Курилы100
Россия помешала планам Украины305
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв55
Барабанщика рок-группы забили до смерти в Подмосковье4
Китайцы решили заработать на популярности Путина44
Видео
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
01:34
Китайцы решили заработать на популярности Путина
Политика
01:23
Алибасов кинул Шепелева
Шоу-бизнес
03:59
Успенская оправдала выходку Пугачевой
Шоу-бизнес
00:47
Участники школьного БДСМ-маскарада сняли новое видео
Общество
03:21
Россия помешала планам Украины
Армия
06:19
В Хабаровске задержали «леди Коготок»
Криминал Происшествия
03:05
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
Политика
01:08
Дробыш прокомментировал решение Катамадзе
Шоу-бизнес
02:56
Кикабидзе прокомментировал бойкот Катамадзе
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение