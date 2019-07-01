Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона

"В США наблюдается более заинтересованный подход к взаимодействию с Россией. Дальнейшее во многом зависит от Вашингтона", — передает слова замглавы МИД РИА Новости.

Кроме того, как заявил Рябков, в Москве не считают возможным обсуждать с американской стороной критерии отмены наложенных на Россию санкций.

"На правительственном, на общегосударственном уровне мы считаем недопустимым обсуждение с американцами критериев отмены их санкций", — цитирует Рябкова ТАСС.

Заместитель министра также назвал возможную причину того, почему итоги прошедшего в Осаке саммита G-20 не будут реализовываться в благоприятной обстановке.

"Россия не ожидает создания благоприятного фона для реализации итогов саммита в Осаке из-за предвыборной кампании в США", — заключил Рябков.