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Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе своего выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай" отметил, что состоявшиеся в Осаке переговоры президентов России и США дают основания смотреть с позитивом на будущее отношений дух стран.
"В США наблюдается более заинтересованный подход к взаимодействию с Россией. Дальнейшее во многом зависит от Вашингтона", — передает слова замглавы МИД РИА Новости.
Кроме того, как заявил Рябков, в Москве не считают возможным обсуждать с американской стороной критерии отмены наложенных на Россию санкций.
"На правительственном, на общегосударственном уровне мы считаем недопустимым обсуждение с американцами критериев отмены их санкций", — цитирует Рябкова ТАСС.
Заместитель министра также назвал возможную причину того, почему итоги прошедшего в Осаке саммита G-20 не будут реализовываться в благоприятной обстановке.
"Россия не ожидает создания благоприятного фона для реализации итогов саммита в Осаке из-за предвыборной кампании в США", — заключил Рябков.
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Политика , США , Сергей Рябков , МИД , Валдайский клуб , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Осака
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