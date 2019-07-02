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Путин выступит на форуме «Реки России», открывающемся в Тверской области 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин посетит во вторник Тверскую область, где выступит на пленарном заседании национального туристского форума "Реки России", открывающегося в Завидове. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Президенту будет презентован проект строительства транспортно-пересадочного узла и речного порта "Завидово", — говорится в сообщении. — Новый комплекс сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его среднесуточный пассажиропоток составит более 2 тысяч человек".
Форум "Реки России" проводится ежегодно с 2016 года. Он объединяет специалистов туристической и транспортной индустрии, является одной из ключевых площадок в стране для выработки предложений по развитию круизного и водного туризма, решения экологических вопросов. В этом году его участники обсудят роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий, приоритетные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города.
Решению экологической проблемы рек страны посвящен национальный проект "Экология", подготовленный для реализации майского указа Путина. Некоторые подразделы этого нацпроекта напрямую связаны с тематикой форума, в частности "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Объем финансирования проекта "Оздоровление Волги" составит 16,3 млрд рублей, еще 1,2 млрд выделено на федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов".
Путин лично следит за решением проблем экологии крупных водных артерий страны. Так, состояние Волги он обсуждал летом 2018 года на встрече с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой. Тогда по ее просьбе глава государства пообещал уделить особое внимание реализации программы по очистке Волги.
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Политика , Экология , Валентина Терешкова , Владимир Путин , Тверская Область
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