Путин выступит на форуме «Реки России», открывающемся в Тверской области

Президент России Владимир Путин посетит во вторник Тверскую область , где выступит на пленарном заседании национального туристского форума "Реки России", открывающегося в Завидове. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президенту будет презентован проект строительства транспортно-пересадочного узла и речного порта "Завидово", — говорится в сообщении. — Новый комплекс сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его среднесуточный пассажиропоток составит более 2 тысяч человек".

Форум "Реки России" проводится ежегодно с 2016 года. Он объединяет специалистов туристической и транспортной индустрии, является одной из ключевых площадок в стране для выработки предложений по развитию круизного и водного туризма, решения экологических вопросов. В этом году его участники обсудят роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий, приоритетные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города.

Решению экологической проблемы рек страны посвящен национальный проект "Экология", подготовленный для реализации майского указа Путина. Некоторые подразделы этого нацпроекта напрямую связаны с тематикой форума, в частности "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Объем финансирования проекта "Оздоровление Волги" составит 16,3 млрд рублей, еще 1,2 млрд выделено на федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов".