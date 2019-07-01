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МИД России дал Украине возможность изменить ответ на ноту 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными украинскими моряками сделала, однако не запрещает украинским властям изменить свой первоначальный негативный ответ.
«Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать», — заявил Карасин, передает РИА «Новости».
В конце июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых речь шла о возможностях в отношении моряков и кораблей, которые могут быть задействованы украинской стороной для их освобождения.
Однако глава МИД Украины Павел Климкин отверг предложение России и потребовал освобождения 24 украинских моряков. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту России.
Сам Климкин назвал ноту МИД России «дипломатической ловушкой», и ушел в «политический отпуск».
Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.
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Комментарии
Политика , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Григорий Карасин , МИД , РИА Новости , Киев
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