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Песков удивился интересу к кружке Путина 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Неожиданный ажиотаж, поднявшийся в СМИ и соцсетях вокруг термокружки президента, которую тот поднял на приеме форума "двадцатки", удивил пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Напомним, что в термокружке был зеленый чай. При этом глава государства уже давно пользуется ей на различных мероприятиях. На брифинге Пескова снова спросили об этой кружке. "Заходите на сайт ВГТРК, находите архив передач "Москва. Кремль. Путин"", — предложил он. "В передаче подробно рассказывалось об этой кружке", — добавил представитель Кремля.
Об этой кружке в Кремле рассказывали год или два года назад. "История давняя, странно, что только сейчас обратили внимание", — удивился Песков. "ВГТРК даже такую кружку где-то достали и показывали всю систему этой кружки", — заметил он.
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