В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

«Путин абсолютно исполнен прагматизма в своём подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна», — сказал он.

Как отметил Песков, необходима «встреча ради результата».

По его словам, остаётся много знаков вопроса относительно подходов Киева к решению наиболее актуальных проблем, а именно к реализации минских договорённостей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.