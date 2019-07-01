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На пост главы Калмыкии выдвинули шесть кандидатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Политические партии выдвинули шесть кандидатов на пост главы республики Калмыкия, этап выдвижения завершен, сообщил РИА Новости в понедельник представитель избирательной комиссии региона.
"Этап выдвижения кандидатов завершен 28 июня. Выдвинуто шесть кандидатов", — сказал он.
Петр Вышкварок выдвинут калмыцким региональным отделением ЛДПР, Намсыр Манджиев выдвинут КПРФ, Батыр Мучаев — калмыцким отделением партии "Патриоты России", Бату Хасиков (действующий врио главы республики) — отделением партии "Единая Россия", Наталья Манжикова — отделением партии "Справедливая Россия", Эрдни Бодгаев выдвинут региональным отделением партии "Защитники Отечества".
Следующим шагом для подавших документы кандидатов, по словам представителя республиканского избиркома, станет прохождение муниципального фильтра — сбор подписей местных депутатов в поддержку их выдвижения. После этого с 14 по 24 июля кандидаты должны будут представить в избирком документы для регистрации. С этого момента избирком в течение десяти дней примет решение о регистрации либо о мотивированном отказе в регистрации кандидата.
Выборы главы Калмыкии пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Президент РФ Владимир Путин 20 марта принял отставку руководившего республикой с 2010 года Алексея Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова, многократного чемпиона мира по кикбоксингу.
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Политика , Алексей Орлов , Владимир Путин , Бату Хасиков , Единая Россия , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , РИА Новости , Республика Калмыкия
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