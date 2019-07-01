На пост главы Калмыкии выдвинули шесть кандидатов

Политические партии выдвинули шесть кандидатов на пост главы республики Калмыкия , этап выдвижения завершен, сообщил РИА Новости в понедельник представитель избирательной комиссии региона.

"Этап выдвижения кандидатов завершен 28 июня. Выдвинуто шесть кандидатов", — сказал он.

Следующим шагом для подавших документы кандидатов, по словам представителя республиканского избиркома, станет прохождение муниципального фильтра — сбор подписей местных депутатов в поддержку их выдвижения. После этого с 14 по 24 июля кандидаты должны будут представить в избирком документы для регистрации. С этого момента избирком в течение десяти дней примет решение о регистрации либо о мотивированном отказе в регистрации кандидата.