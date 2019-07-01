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«Это трасса?»: Валуев пожаловался на дороги в России 

Рамблер 33 минуты назад
Депутат Госдумы Николай Валуев, путешествуя на автомобиле по Хабаровскому краю, оценил состояние федеральной трассы на участке Лидога-Ванино. В результате внедорожник парламентария, проехав по изрытой ямами дороге, получил серьёзные повреждения.
Своими впечатлениями Валуев поделился с подписчиками на своей странице в Instagram. На одной из публикаций депутат изумляется ямочному ремонту на участке дороги.
«Только лопата и асфальт. 21 век. И всё. Несчастные автомобилисты…», — подписал пост Валуев.
На следующем видео, продолжая снимать в пути, парламентарий выяснил, что «дорога смерти» Лидога-Ванино, ямы на которой достигают «30 сантиметров в глубину», в прошлом году была передана в ведение федерального ведомства.
«Это федеральная трасса? Дитриху (Евгений Дитрих — глава Минтранса РФ — прим. ред.) всё это отправлю.. Какая замечательная дорога», — отмечает Валуев.
В результате в ещё одной публикации депутат сообщил подписчикам, что, отъехав несколько километров от рабочих, «рамный Dodge» не выдержал поездки по «дороге смерти»: у автомобиля оказалось серьёзно повреждено колесо.
«Всё-таки мы доездились.. Приезжайте в Лидогу, приезжайте в Ванино.. и всё у вас будет хорошо», — говорит на записи парламентарий.
По данным РИА Новости, на 2019 год в Хабаровском крае запланирован ремонт 123 тысяч квадратных метров трассы А-376, включающей отрезок Лидога-Ванино.
Комментарии4
Политика , Видео , Николай Валуев , Евгений Дитрих , Госдума , Минтранс РФ , Хабаровский Край
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