Медведев предложил способы обновления «Единой России»

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Медведев сформулировал основные задачи «Единой России» 

Рамблер 53 минуты назад
Блогеры и внутрипартийный контроль помогут побороть чванство и хамство в «Единой России». Об этом в статье для «Известий» написал председатель партии Дмитрий Медведев.
По словам премьер-министра, в «Единой России» немало трудолюбивых и внимательно относящихся к людям политиков, но «на слуху» чаще всего не они, а те, кто «не стесняется демонстрировать чванство и хамство».
«Вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам», — подчеркнул Медведев.
Глава кабмина рассказал, что с этими явлениями помогает бороться внутрипартийный контроль. Например, нередко на стадии выдвижения кандидатов некоторые из них не допускаются к предварительному голосованию, потому что «понятно, что этот человек не будет достаточно внимателен к людям».
Кроме того, Медведев высоко оценил роль «внешних контролеров» в деле борьбы с чванством и хамством в «Единой России» — роль журналистов, гражданских активистов и блогеров. По его словам, с ними следует общаться и сотрудничать.
«Будет правильно, если "Единая Россия" поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну — настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей», — добавил премьер.
Комментарии22
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Единая Россия , газета "Известия"
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