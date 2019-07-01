Медведев предложил способы обновления «Единой России»

Медведев сформулировал основные задачи «Единой России»

По словам премьер-министра, в «Единой России» немало трудолюбивых и внимательно относящихся к людям политиков, но «на слуху» чаще всего не они, а те, кто «не стесняется демонстрировать чванство и хамство».

«Вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам», — подчеркнул Медведев.

Глава кабмина рассказал, что с этими явлениями помогает бороться внутрипартийный контроль. Например, нередко на стадии выдвижения кандидатов некоторые из них не допускаются к предварительному голосованию, потому что «понятно, что этот человек не будет достаточно внимателен к людям».

Кроме того, Медведев высоко оценил роль «внешних контролеров» в деле борьбы с чванством и хамством в «Единой России» — роль журналистов, гражданских активистов и блогеров. По его словам, с ними следует общаться и сотрудничать.