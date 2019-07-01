В Кремле ответили грузинской певице Нино Катамадзе, решившей отказаться от выступлений в России на фоне обострения официальных отношений Москвы и Тбилиси.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить", — прокомментировал Песков решение бойкотировать российского слушателя.
Также в Кремле предупредили российских артистов об опасности гастролей в Грузии.