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В Кремле ответили Катамадзе на бойкот России 

Газета.Ru + ещё 17 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Кремле ответили грузинской певице Нино Катамадзе, решившей отказаться от выступлений в России на фоне обострения официальных отношений Москвы и Тбилиси.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить", — прокомментировал Песков решение бойкотировать российского слушателя.
Также в Кремле предупредили российских артистов об опасности гастролей в Грузии.
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Политика , Кавказ , Дмитрий Песков , Нино Катамадзе , ИТАР-ТАСС , Москва , Тбилиси
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