В Кремле ответили Катамадзе на бойкот России

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

"Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить", — прокомментировал Песков решение бойкотировать российского слушателя.

Также в Кремле предупредили российских артистов об опасности гастролей в Грузии.