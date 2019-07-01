Медведев рассказал, как избавить «Единую Россию» от чванства и хамства

Инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства, также нужно проработать предложение об ответственности членов генсовета за реализацию проектов, заявил председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в газете "Известия".

И четвертая тема, о которой не могу не сказать, — это инструменты контроля за деятельностью партии. У нас в "Единой России" есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам.

Медведев напомнил, что у ЕР есть внутрипартийный контроль, в том числе на стадии выдвижения кандидатов.

"Иногда уже при подготовке предварительного голосования становится понятно, что этот человек не потянет ту огромную работу, которую должен вести депутат. Не будет достаточно внимателен к людям. Так было на Сахалине и в Новгородской области", — отметил председатель партии.

Он уточнил, что там претендентов не допустили к предварительному голосованию "потому, что они своими действиями дискредитировали партию".

"Например, были факты нарушения требований агитации. И региональные отделения четко отреагировали на это", — сообщил Медведев.

Но нельзя, по его словам, забывать и о "внешних контролерах": журналистах, гражданских активистах и блогерах.

"Еще одно предложение. Оно касается персональной ответственности членов генсовета за реализацию наиболее важных для нас сегодня задач. Включая социальные проекты партии, работу с молодежью и НКО и некоторые другие", — написал Медведев.

Он подчеркнул, что вопрос об обновлении работы руководящих органов будет обсуждаться на совместном заседании высшего и генерального советов партии в ходе конференции.