Пушков ответил на отказ Катамадзе выступать в России

Ранее она заявила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" было последним и больше приезжать на концерты в Россию она не будет.

"Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря", — написал Пушков в Twitter.