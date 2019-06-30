Матвиенко сделала неожиданное заявление о конфликте с Грузией 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит конфликта между РФ и Грузией, но ей очевидно, что нынешние грузинские власти заинтересованы в том, чтобы разорвать отношения между странами, сообщает РИА Новости.
Матвиенко убеждена, что все это делается под диктовку.
Возобновление диалога возможно лишь в случае, если перед Россией извинятся за то, что произошло, считает спикер.
«Пока не прекратится эта русофобская волна, которую подняли радикалы, нам не о чем говорить — пусть наведут порядок в стране», — сказала она.
Волнения в Тбилиси начались 20 июня. В ходе 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которая проходила в зале пленарных заседаний парламента, ее президент российский депутат Сергей Гаврилов обратился к делегатам с места, где обычно сидит спикер парламента. Недовольство этой ситуацией сопровождалось антироссийскими лозунгами, а затем переросло в протесты против действующих властей.