Матвиенко сделала неожиданное заявление о конфликте с Грузией

Матвиенко убеждена, что все это делается под диктовку.

Возобновление диалога возможно лишь в случае, если перед Россией извинятся за то, что произошло, считает спикер.

«Пока не прекратится эта русофобская волна, которую подняли радикалы, нам не о чем говорить — пусть наведут порядок в стране», — сказала она.