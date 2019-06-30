Путин встал во время гимна Украины на Европейских играх

Президент России Владимир Путин приехал в Минск для участия в церемонии закрытия II Европейских игр.

Российский лидер перед началом торжественной церемонии посетил турнир по боксу во дворце спорта «Уручье». Путин посмотрел финальный поединок в весовой категории до 91 кг между россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и белорусом Владиславом Смягликовым. Победу в этой схватке одержал российский боксёр.

После завершения боя Путин понаблюдал за церемонией награждения. В весе до 75 кг Золото взял украинец Александр Хижняк , победив финале итальянца Сальваторе Кавальяро со счётом 5:0. В его честь включили гимн Украины, и все присутствующие, в том числе президент России, встали со своих мест. После наградили российского боксёра Муслима Гаджимагомедова.

Церемония закрытия II Европейских игр пройдёт сегодня вечером на стадионе «Динамо» в Минске. Кроме Путина на официальной части будут присутствовать президенты Белоруссии, Таджикистана, Армении и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах

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