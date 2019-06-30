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«Нон-стоп шоу»: Пушков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: ТАСС
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей.
Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар — все. Он свято соблюдает законы "нон-стоп шоу". Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Трамп стал первым президентом в истории США, который ступил на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.
После встречи американский лидер выразил надежду на отмену санкций против КНДР.
Он также заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США.
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Политика , Чен Ким , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Совет Федерации , КНДР , Осака , США
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