«Нон-стоп шоу»: Пушков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар — все. Он свято соблюдает законы "нон-стоп шоу". Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.

Трамп стал первым президентом в истории США, который ступил на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.

После встречи американский лидер выразил надежду на отмену санкций против КНДР.

Он также заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США.