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Путин призвал чиновников «работать на совесть» для ликвидации последствий паводка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области во главе с вице-премьером Виталием Мутко, призвав местных, региональных, федеральных чиновников «работать на совесть».
«Считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию. Ее возглавит заместитель председателя правительства России Мутко Виталий Леонтьевич. Я ему об этом сейчас скажу», — приводит ТАСС слова главы государства на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Президент выразил уверенность, что все представители ведомств, руководители органов власти скоординируют свою работу. «Прошу относиться к решению всех стоящих задач не формально, а просто работать на совесть», — подчеркнул Путин.
Путин констатировал, что масштаб разрушений в регионе очень большой.
«По результатам нашего сегодняшнего совещания подготовлен проект поручения. Я его сейчас подпишу. Но вот на что мы все обратили внимание, что бросается в глаза — масштаб очень большой. По сути, само событие еще не закончилось, подтопление продолжается, когда вода сойдет, еще непонятно, можем только приблизительно это сказать. А время на восстановление сокращается, как шагреневая кожа. Его становится все меньше и меньше», — отметил президент.
«Мы с вами [встретимся] 3 июля, я еще вас в Москве соберу, тех, кого посчитаю необходимым, для того, чтобы понять, как складывается ситуация и как организована работа. И поговорим еще раз об этом в Москве», — сказал глава государства на совещании, которое провел поздно ночью в аэропорту Братска.
В субботу вечером в Иркутскую область прибыл президент России Владимир Путин.
На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка, а также поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и МВД «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей».
Кроме того, глава государства поручил скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода».
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Политика , Виталий Мутко , Владимир Путин , Правительство РФ , ФАС , МВД , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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