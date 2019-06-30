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Пушков прокомментировал заявление Климкина об «измене Европы» 

РИА Новости + ещё 11 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ.
Накануне украинский министр счел возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею «изменой Европы». Он также назвал «главную проблему» для Киева после восстановления прав России в организации. По мнению Климкина, теперь Москва и Евросоюз могут договариваться «за спиной» у Киева и навязывать чужую стратегию. Он также отметил, что ситуацию Украине ухудшает неопытность новых киевских властей и отсутствие экономической маневренности.
"Глава МИД Украины твердит об «измене Европы» в ПАСЕ. А он ожидал, что европейцы будут бесконечно поддерживать Киев в его полубезумной дипломатии. Но Россия важна для Европы в силу своего веса и потенциала. Киеву пора это осознать", — написал Пушков в Twitter.
Российский сенатор добавил, что украинскому руководству стоит задуматься о замене главы МИД.
Возвращение России в ПАСЕ
Россия лишилась ряда прав в ПАСЕ, в том числе возможности голосовать, после возвращения Крыма в 2014 году.
В ответ Москва прекратила участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила выплаты взносов до полного восстановления полномочий. В Страсбурге признали, что это повлекло за собой финансовые трудности.
На этой неделе ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Павел Климкин , Алексей Пушков , МИД , ЕС , РИА Новости , Киев , Москва
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