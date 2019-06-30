Пушков прокомментировал заявление Климкина об «измене Европы»

Накануне украинский министр счел возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею «изменой Европы». Он также назвал «главную проблему» для Киева после восстановления прав России в организации. По мнению Климкина, теперь Москва и Евросоюз могут договариваться «за спиной» у Киева и навязывать чужую стратегию. Он также отметил, что ситуацию Украине ухудшает неопытность новых киевских властей и отсутствие экономической маневренности.

"Глава МИД Украины твердит об «измене Европы» в ПАСЕ. А он ожидал, что европейцы будут бесконечно поддерживать Киев в его полубезумной дипломатии. Но Россия важна для Европы в силу своего веса и потенциала. Киеву пора это осознать", — написал Пушков в Twitter.

Российский сенатор добавил, что украинскому руководству стоит задуматься о замене главы МИД.

Возвращение России в ПАСЕ

Россия лишилась ряда прав в ПАСЕ, в том числе возможности голосовать, после возвращения Крыма в 2014 году.

В ответ Москва прекратила участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила выплаты взносов до полного восстановления полномочий. В Страсбурге признали, что это повлекло за собой финансовые трудности.

На этой неделе ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.