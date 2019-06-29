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Путин прибыл в Иркутскую область 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Глава государства поздно ночью прилетел в регион, страдающий от стихийного бедствия, по пути из Японии, где завершился саммит G20.
Ожидается, что в аэропорту Братска Путин проведет совещание с местными властями и руководителями федеральных ведомств, которые доложат ему о текущей ситуации, мерах по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения.
Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным регионального главка МЧС, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском — подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4 тыс. 106 приусадебных участков. Как сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах, в результате паводка в регионе погибли пять человек, несколько пропали без вести.
ТАСС: последние новости
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Комментарии39
Политика , Пожары , Владимир Путин , Братск , Иркутская Область , Япония
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