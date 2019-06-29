Путин прибыл в Иркутскую область

Глава государства поздно ночью прилетел в регион, страдающий от стихийного бедствия, по пути из Японии , где завершился саммит G20.

Ожидается, что в аэропорту Братска Путин проведет совещание с местными властями и руководителями федеральных ведомств, которые доложат ему о текущей ситуации, мерах по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным регионального главка МЧС, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском — подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4 тыс. 106 приусадебных участков. Как сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах, в результате паводка в регионе погибли пять человек, несколько пропали без вести.