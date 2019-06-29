Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин помог растерявшейся Меркель 

Рамблер 14 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель растерялась на встрече с Владимиром Путиным в Осаке. На видео Ruptly политик сверяет часы с российским лидером, после чего направляется не в ту сторону, сообщает РИА Новости.
Тайная болезнь? Почему Меркель трясет
Путин останавливает ее и показывает, с какой стороны стола сесть.
Особое внимание к поведению Меркель вызвано недавним инцидентом на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня, где у нее случился приступ сильнейшей дрожи.
27 июня во время приема у президента ФРГ приступ повторился.
Меркель уже заверила журналистов, что чувствует себя хорошо и серьезных проблем со здоровьем не испытывает.
Политика , Видео , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , РИА Новости , Германия , Осака
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Предательство Америки»: Трампа уничтожили за встречу с Путиным270
Путина поразила реакция Запада на его слова167
Кремль прояснил ситуацию с поставкам С-400 Турции29
Тайная болезнь? Почему Меркель трясет14
Мнение маленькой девочки поразило Собчак14
Видео
01:35
Лобода осудила каминг-аут своих коллег
Шоу-бизнес
10:01
Путин ответил на просьбу Зеленского
Политика В мире
00:33
Путин помог растерявшейся Меркель
Политика
10:01
У Путина состоялся непростой диалог с Абэ
Политика Азия
04:21
«Спектакль принес 26 млн»: признание сына Алибасова
Шоу-бизнес Статьи
03:40
Заболевшие раком Рыбин и Сенчукова сделали заявление
Шоу-бизнес
10:01
Путина поразила реакция Запада на его слова
Политика
01:51
«Необычайный человек»: Трамп рассказал о Путине
В мире Статьи
01:27
«Был пьян»: Убийство на Курском вокзале попало на видео
Происшествия Криминал
05:42
Путин отказался просить о снятии санкций
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение