Путин помог растерявшейся Меркель 

Канцлер Германии Ангела Меркель растерялась на встрече с Владимиром Путиным в Осаке. На видео Ruptly политик сверяет часы с российским лидером, после чего направляется не в ту сторону, сообщает РИА Новости.
Путин останавливает ее и показывает, с какой стороны стола сесть.
Особое внимание к поведению Меркель вызвано недавним инцидентом на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня, где у нее случился приступ сильнейшей дрожи.
27 июня во время приема у президента ФРГ приступ повторился.
Меркель уже заверила журналистов, что чувствует себя хорошо и серьезных проблем со здоровьем не испытывает.