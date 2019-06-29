Путин помог растерявшейся Меркель

Путин останавливает ее и показывает, с какой стороны стола сесть.

Особое внимание к поведению Меркель вызвано недавним инцидентом на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня, где у нее случился приступ сильнейшей дрожи.

27 июня во время приема у президента ФРГ приступ повторился.

Меркель уже заверила журналистов, что чувствует себя хорошо и серьезных проблем со здоровьем не испытывает.