Путина поразила реакция Запада на его слова

Путин рассказал о реакции зарубежных лидеров на его слова о либерализме

Президент РФ Владимир Путин признался, что был удивлен активному обсуждению его слов про либеральную идею: кто-то из зарубежных лидеров на саммите G20 поддержал его позицию, кто-то поспорил.

Ранее на этой неделе в интервью Financial Times российский лидер, в частности, высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.