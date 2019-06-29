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Путин сообщил, что проинформировал Абэ о своих переговорах с Ким Чен Ыном 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассказал премьер-министру Японии Синдзо Абэ о своих переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
На совместной пресс-конференции с японским лидером глава российского государства отметил, что особое внимание при обсуждении актуальных международных проблем на их встрече в субботу в Осаке было уделено положению дел вокруг Корейского полуострова.
"Информировал господина Абэ об итогах состоявшихся 25 апреля во Владивостоке переговоров с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Исходим их того, что ядерная и ракетная проблемы [Корейского] полуострова могут быть разрешены только мирными, политико-дипломатическими средствами", — сказал Путин.
По мнению российского лидера, по этой теме "необходим конструктивный заинтересованных диалог всех вовлеченных стран".
"Только так можно обеспечить безопасность и развитие общего для нас региона — Северо-Восточной Азии", — подчеркнул президент РФ.
Переговоры лидеров РФ и КНДР прошли 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Они обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.
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Комментарии
Политика , Азия , Синдзо Абэ , Чен Ким , Владимир Путин , КНДР , Осака , Япония
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