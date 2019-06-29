«Вопрос решим»: Путин ответил на просьбу Зеленского

Путин заявил, что вопрос с задержанными украинскими моряками будет решен в рабочем порядке.

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим», — сказал Путин, сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков.

«Я хочу обратиться к президенту России. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!» — сказал он.

По словам Путина, освобождение украинских моряков и возвращение России в ПАСЕ не взаимосвязаны. Путин также отметил, что инцидент в Керченском проливе был, по сути, провокацией украинской стороны, организованной ее бывшим президентом в ходе предвыборной кампании.