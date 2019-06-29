Путин ответил на просьбу Зеленского

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть украинских моряков.
Путин заявил, что вопрос с задержанными украинскими моряками будет решен в рабочем порядке.
«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим», — сказал Путин, сообщает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков.
«Я хочу обратиться к президенту России. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!» — сказал он.
По словам Путина, освобождение украинских моряков и возвращение России в ПАСЕ не взаимосвязаны. Путин также отметил, что инцидент в Керченском проливе был, по сути, провокацией украинской стороны, организованной ее бывшим президентом в ходе предвыборной кампании.
«Здесь кроме моряков этих, они просто исполняли приказ, и все, поэтому мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон, поэтому надо спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться», — сказал Путин.