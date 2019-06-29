Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин заявил о продолжении диалога по мирному договору с Японией 

RT на русском + ещё 17 49 минут назад
Фото: Reuters
Диалог по теме мирного договора между Россией и Японией будет продолжен, заявил российский президент Владимир Путин по итогам встречи с японским премьером Абэ Синдзо.
«Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Этот диалог будет продолжен», — сказал Путин.
По его словам, предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень.
Ранее глава японского МИД Таро Коно в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил положительные сдвиги в отношениях двух стран.
RT на русском: последние новости
Путин провёл переговоры с Мэй в формате один на один Путин дал Трампу разъяснения по ситуации с украинскими моряками Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Политика , Азия , В мире , Синдзо Абэ , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина поразила реакция Запада на его слова43
Путин ответил на просьбу Зеленского188
«Необычайный человек»: Трамп рассказал о Путине89
«Был пьян»: Убийство на Курском вокзале попало на видео161
Рыбин и Сенчукова пошли на жертву из-за рака3
Видео
10:01
Путин ответил на просьбу Зеленского
Политика В мире
04:21
«Спектакль принес 26 млн»: признание сына Алибасова
Шоу-бизнес Статьи
03:40
Рыбин и Сенчукова пошли на жертву из-за рака
Шоу-бизнес
10:01
Путина поразила реакция Запада на его слова
Политика
01:51
«Необычайный человек»: Трамп рассказал о Путине
В мире Статьи
01:27
«Был пьян»: Убийство на Курском вокзале попало на видео
Происшествия Криминал
05:42
Путин отказался просить о снятии санкций
Политика Ближний Восток
01:49
«Позор Украины»: в Раде ждут отставки Климкина
В мире Статьи
00:18
«Пять или шесть полов напридумали»
Общество
00:50
«Настроена жестко»: Путин о встрече с Мэй
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение