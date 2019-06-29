«Настроена жестко»: Путин о встрече с Мэй

Путин: Мэй настроена жестко по инциденту вокруг Скрипалей

Он отметил, что здравый смысл должен восторжествовать и странам нужно восстанавливать полноформатные отношения.

"Действительно премьер-министр ставила вопросы ставила вопросы по делу Скрипалей <…> Действительно, премьер-министр настроена жестко по этому вопросу. Мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по этой проблеме, но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать, я убежден просто, что нужно восстанавливать отношения полноформатные", — сказал президент.

Путин считает встречу с Мэй, которая прошла в рамках саммита G20, шагом в позитивным направлении.