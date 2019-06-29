«Настроена жестко»: Путин о встрече с Мэй

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Путин: Мэй настроена жестко по инциденту вокруг Скрипалей 

ТАСС 13 минут назад
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настроена жестко по инциденту вокруг Скрипалей. Об этом сказал журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам саммита G20.
Он отметил, что здравый смысл должен восторжествовать и странам нужно восстанавливать полноформатные отношения.
"Действительно премьер-министр ставила вопросы ставила вопросы по делу Скрипалей <…> Действительно, премьер-министр настроена жестко по этому вопросу. Мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по этой проблеме, но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать, я убежден просто, что нужно восстанавливать отношения полноформатные", — сказал президент.
Путин считает встречу с Мэй, которая прошла в рамках саммита G20, шагом в позитивным направлении.
"Мне кажется, нужна [была встреча с Мэй]. Она уходит, но она сегодня, во-первых, действующий глава правительства, во-вторых, это даже пускай маленький шаг, но позитивного характера, в нужном направлении. Он всегда даром не проходит", — сказал президент.
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Комментарии10
Политика , Видео , В мире , Европа , Тереза Мэй , Владимир Путин , Великобритания
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