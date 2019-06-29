«Настроена жестко»: Путин о встрече с Мэй 

Президент РФ Владимир Путин, говоря об итогах саммита G20, отметил, что России и Великобритании необходимо восстанавливать полноформатные отношения, сообщает ТАСС.
Он рассказал, что на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй одним из ключевых вопросов стало дело Скрипалей, по которому она настроена жестко.
«Действительно, премьер-министр настроена жестко по этому вопросу. Мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по этой проблеме, но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать, я убежден просто, что нужно восстанавливать отношения полноформатные», — сказал президент.
Он убежден, что в восстановлении отношений заинтересованы и представители бизнеса из Великобритании, с которыми Путин встречался в Москве. Подтверждением этому служит тот факт, что «ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла, не уходит и не собирается уходить, хочет развивать сотрудничество». Политикам же следует «не мешать развитию нормальной ситуации, а лучше — поддержать эти позитивные тенденции».
Президент заявил, что такая встреча была нужна, несмотря на то, что Мэй уходящий политик.
«Она уходит, но она сегодня, во-первых, действующий глава правительства, во-вторых, это даже пускай маленький шаг, но позитивного характера, в нужном направлении», — подчеркнул он.
Весной прошлого года экс-офицер ГРУ 68-летний Сергей Скрипаль и его 34-летняя дочь Юлия были найдены без сознания в парке Солсбери, по версии британской стороны, их отравили «Новичком» российские спецслужбы.