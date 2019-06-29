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Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке 

РИА Новости 1 час назад
Президент России Владимир Путин считает, что формат "Большой двадцатки" подтвердил свою востребованность, несмотря на скепсис, выражавшийся перед саммитом в Осаке. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита.
Прорывных решений по итогам форума G20 нет, но все его участники подтвердили приверженность развитию мировой торговой системы, отметил российский лидер. Кроме того, они пришли к выводу о необходимости противостоять распространению информации о терроризме в интернете, добавил он.
О встрече с Трампом
Полуторачасовую беседу с президентом США Дональдом Трампом, состоявшуюся накануне, Путин назвал хорошей, деловой и прагматичной.
"Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", — сказал он, отметив, что обсудил с американским коллегой экономические отношения между Россией и США, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.
Кроме того, добавил он, на встрече обсуждалась ситуация в разных регионах мира. По мнению Путина, эти консультации были полезными.
Что касается ситуации в Сирии, то, как отметил российский президент, Москва и Вашингтон находятся в диалоге, налажена хорошая координация действий по борьбе с терроризмом, отдельные очаги которого еще есть.
Одной из тем обсуждения был вопрос о договоре СНВ-3.
"Поручили министерствам иностранных дел и нашей страны, и со стороны США, чтобы они начали консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, пока рано говорить", — отметил Путин.
Российский президент также подтвердил, что на встрече поднимался вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе.
"Мы объяснили, что там происходит, мы в общем говорили на эту тему, решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство, нужно дождаться", — добавил он.
По словам главы государства, вопрос о возвращении украинских моряков на родину решится в рабочем порядке.

О переговорах с Мэй

Что касается встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй, то, по словам Путина, она была нужна, несмотря на то Мэй уходит с поста. Это маленький шаг, но в позитивном направлении, и даром он не пройдет, считает российский лидер. Он подчеркнул, что полноформатные отношения России и Великобритании не должны останавливаться из-за дела Скрипалей. Путин пояснил, что интерес к этой теме был спровоцирован из-за интервью, которое он дал FT.
"Премьер жестко ставила вопрос, я вынужден был отвечать", — сказал он.

Беседа с Меркель

С канцлером Германии Путин, в частности, обсуждал урегулирование конфликта в Донбассе, в том числе продолжение работы в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия и Украина).
"В целом я согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих — "нормандский формат", — сказал президент России.
При этом он отметил, что конкретики в этом вопросе пока нет.
"Сроки надо согласовать и в какой последовательности как-то мы будем сначала проводить консультации вдвоем-втроем, потом соберемся вчетвером", — сказал Путин, отметив, что договариваться по конкретике должны помощники и министерства иностранных дел.
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Комментарии28
Политика , Видео , Тереза Мэй , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Осака , США
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