Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке

Президент России Владимир Путин считает, что формат "Большой двадцатки" подтвердил свою востребованность, несмотря на скепсис, выражавшийся перед саммитом в Осаке . Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита.

Прорывных решений по итогам форума G20 нет, но все его участники подтвердили приверженность развитию мировой торговой системы, отметил российский лидер. Кроме того, они пришли к выводу о необходимости противостоять распространению информации о терроризме в интернете, добавил он.

О встрече с Трампом

Полуторачасовую беседу с президентом США Дональдом Трампом, состоявшуюся накануне, Путин назвал хорошей, деловой и прагматичной.

"Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", — сказал он, отметив, что обсудил с американским коллегой экономические отношения между Россией и США, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, добавил он, на встрече обсуждалась ситуация в разных регионах мира. По мнению Путина, эти консультации были полезными.

Что касается ситуации в Сирии, то, как отметил российский президент, Москва и Вашингтон находятся в диалоге, налажена хорошая координация действий по борьбе с терроризмом, отдельные очаги которого еще есть.

Одной из тем обсуждения был вопрос о договоре СНВ-3.

"Поручили министерствам иностранных дел и нашей страны, и со стороны США, чтобы они начали консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, пока рано говорить", — отметил Путин.

Российский президент также подтвердил, что на встрече поднимался вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе.

"Мы объяснили, что там происходит, мы в общем говорили на эту тему, решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство, нужно дождаться", — добавил он.

По словам главы государства, вопрос о возвращении украинских моряков на родину решится в рабочем порядке.

О переговорах с Мэй

Что касается встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй, то, по словам Путина, она была нужна, несмотря на то Мэй уходит с поста. Это маленький шаг, но в позитивном направлении, и даром он не пройдет, считает российский лидер. Он подчеркнул, что полноформатные отношения России и Великобритании не должны останавливаться из-за дела Скрипалей. Путин пояснил, что интерес к этой теме был спровоцирован из-за интервью, которое он дал FT.

"Премьер жестко ставила вопрос, я вынужден был отвечать", — сказал он.

Беседа с Меркель

С канцлером Германии Путин, в частности, обсуждал урегулирование конфликта в Донбассе, в том числе продолжение работы в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия и Украина).

"В целом я согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих — "нормандский формат", — сказал президент России.

При этом он отметил, что конкретики в этом вопросе пока нет.