Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»

Главы США и России провели полуторачасовую встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки".

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", — заявил президент США обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Трампа, которые приводит сайт телеканала "Россия 24", они с Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.