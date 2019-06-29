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Трамп назвал Путина «прекрасным парнем» 

РИА Новости + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу "отличной".
Главы США и России провели полуторачасовую встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки".
"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", — заявил президент США обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Трампа, которые приводит сайт телеканала "Россия 24", они с Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.
"У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое", — заявил американский лидер.
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Политика , В мире , США , Павел Зарубин , Дональд Трамп , Владимир Путин , ВГТРК
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