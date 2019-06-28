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Севший не в то кресло депутат Госдумы отреагировал на запрет на въезд в Грузию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Российский депутат Сергей Гаврилов прокомментировал решение грузинских властей о том, что его больше не пустят в эту страну. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данное решение демонстрирует радикальный настрой властей Грузии.
Он также отметил, что грузинское министерство не понимает своей ответственности за срыв международной конференции и наличии обязательств по отношению к дипломатам.
«Оно (министерство. — «Газета.Ru») становится на сторону тех самых «путчистов», которые устраивали беспорядки своим выступлением, разделяет их позицию по отношению к России», — добавил Гаврилов.
При этом он подчеркнул, что российская сторона открыта к диалогу и готова обсуждать проблемы.
Ранее Гаврилов после нападения на него в Тбилиси не исключил возможности снова посетить страну.
Однако в Грузии заявили, что ему запрещен въезд в страну.
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской Ассамблеи парламента (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
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Комментарии
Политика , Кавказ , Конфликты , Сергей Гаврилов , Госдума , Газета.Ru , Грузия
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