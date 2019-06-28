Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию

В разговоре с РИА «Новости» Гаврилов отметил, что МВД Грузии не понимает ответственности за срыв международной конференции и разрушение авторитета Грузии в мире.

Он добавил, что министерство не в состоянии выполнить свой долг и, напротив, поддерживает радикальные настроения в народе.

Гаврилов напомнил, что перед Межпарламентской ассамблеей православия, куда были приглашены депутаты из Москвы, Грузия придерживалась иной точки зрения.

«Мы же со своей стороны ждем делегатов Грузии, представителей Грузии, в Москву. Мы всегда открыты для диалога. (Ждем) на международный форум по развитию парламентаризма. И готовы обсуждать все международные вопросы в открытом режиме», — добавил депутат.

20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов во главе с Гавриловым. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции. 28 июня глава МВД Грузии Георгий Гахария пообещал не пускать Гаврилова в страну.