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Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал обещание грузинского министра внутренних дел Георгия Гахарии не пропускать его на территорию Грузии.
Грузия наказала севшего не в то кресло депутата
В разговоре с РИА «Новости» Гаврилов отметил, что МВД Грузии не понимает ответственности за срыв международной конференции и разрушение авторитета Грузии в мире.
Он добавил, что министерство не в состоянии выполнить свой долг и, напротив, поддерживает радикальные настроения в народе.
Гаврилов напомнил, что перед Межпарламентской ассамблеей православия, куда были приглашены депутаты из Москвы, Грузия придерживалась иной точки зрения.
«Мы же со своей стороны ждем делегатов Грузии, представителей Грузии, в Москву. Мы всегда открыты для диалога. (Ждем) на международный форум по развитию парламентаризма. И готовы обсуждать все международные вопросы в открытом режиме», — добавил депутат.
20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов во главе с Гавриловым. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции. 28 июня глава МВД Грузии Георгий Гахария пообещал не пускать Гаврилова в страну.
Комментарии10
Политика , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Госдума , МВД , РИА Новости , Грузия
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