Британский журналист пожалел, что перебил Путина 

Редактор британской газеты Financial Times Лайонел Барбер поделился впечатлениями от беседы с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Лента.ру».
В разговоре с радиостанцией LBC Барбер назвал Путина непростым собеседником, уклончивым и подкалывающим.
По словам журналиста, российский лидер очень уверен в себе, спокоен и сдержан.
«Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя», — описал Барбер Владимира Путина.
Журналист вспомнил, что во время беседы перебил российского лидера, о чем тут же пожалел.
«Глядя сквозь меня, он сказал: "Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо"», — рассказал Барбер.
Тем не менее, как отметил журналист, интервью с президентом России прошло в дружеской атмосфере.
Владимир Путин дал интервью Financial Times накануне саммита G20, который проходит в японской Осаке. Президент России высказался о преемнике, оценил успехи российских военных в Сирии, назвал идеи либерализма нереалистичными и ответил на вопрос об олигархах в стране.