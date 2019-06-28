Британский журналист пожалел, что перебил Путина

В разговоре с радиостанцией LBC Барбер назвал Путина непростым собеседником, уклончивым и подкалывающим.

По словам журналиста, российский лидер очень уверен в себе, спокоен и сдержан.

«Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя», — описал Барбер Владимира Путина.

Журналист вспомнил, что во время беседы перебил российского лидера, о чем тут же пожалел.

«Глядя сквозь меня, он сказал: "Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо"», — рассказал Барбер.

Тем не менее, как отметил журналист, интервью с президентом России прошло в дружеской атмосфере.

Владимир Путин дал интервью Financial Times накануне саммита G20, который проходит в японской Осаке. Президент России высказался о преемнике, оценил успехи российских военных в Сирии, назвал идеи либерализма нереалистичными и ответил на вопрос об олигархах в стране.