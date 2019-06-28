В Кремле оценили переговоры Путина и Мэй

Как он заявил в эфире телеканала «Россия-24», сам факт встречи двух лидеров является позитивным сигналом.

«До этого была очень долгая пауза в общении на высшем уровне в российско-британских отношениях, поэтому сам факт того, что встреча состоялась, весьма положительный», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, Мэй во время беседы поднимала вопрос отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль и они вместе с Путиным обсудили данную тему.

«Нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая чётко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами», — заключил он.

Ранее Путин провёл на полях саммита G20 в Осаке переговоры с Мэй в формате один на один, после чего встреча продолжилась в расширенном составе.

Как заявили в Лондоне, премьер на встрече с Путиным заявила, что «действия» России на Украине вызывают глубокое беспокойство.