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В Кремле оценили переговоры Путина и Мэй 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на полях G20.
Как он заявил в эфире телеканала «Россия-24», сам факт встречи двух лидеров является позитивным сигналом.
«До этого была очень долгая пауза в общении на высшем уровне в российско-британских отношениях, поэтому сам факт того, что встреча состоялась, весьма положительный», — цитирует Пескова ТАСС.
По его словам, Мэй во время беседы поднимала вопрос отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль и они вместе с Путиным обсудили данную тему.
«Нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая чётко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами», — заключил он.
Ранее Путин провёл на полях саммита G20 в Осаке переговоры с Мэй в формате один на один, после чего встреча продолжилась в расширенном составе.
Как заявили в Лондоне, премьер на встрече с Путиным заявила, что «действия» России на Украине вызывают глубокое беспокойство.
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Комментарии
Политика , Юлия Скрипаль , Дмитрий Песков , Тереза Мэй , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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