В Кремле прокомментировали встречу Путина и Трампа

Сирии и По его словам, Путин и Трамп обсудили ситуацию в Иране Украине , говорили о региональных проблемах и международной торговле. Кроме того, президент США спрашивал про украинских моряков.

Лидеры двух стран также признали необходимость начинать переговоры по стратегической стабильности и вопросам разоружения.

Песков призвал извлекать уроки из прошлого и не забегать вперед. Он отметил, что в настоящий момент можно констатировать, что было обозначено намерение говорить по острым вопросам.

Переговоры Путина и Трампа прошли ранее, 28 июня, в ходе саммита G20 в японской Осаке. Беседа продолжалась около полутора часов.

Первая их полноформатная встреча состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.