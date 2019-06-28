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В Кремле прокомментировали встречу Путина и Трампа 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не стоит рассматривать как простой обмен претензиями. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «Россия-24» отметил, что оба президента проявили интерес к решению проблем между странами.
По его словам, Путин и Трамп обсудили ситуацию в Иране, Сирии и Украине, говорили о региональных проблемах и международной торговле. Кроме того, президент США спрашивал про украинских моряков.
Лидеры двух стран также признали необходимость начинать переговоры по стратегической стабильности и вопросам разоружения.
Песков призвал извлекать уроки из прошлого и не забегать вперед. Он отметил, что в настоящий момент можно констатировать, что было обозначено намерение говорить по острым вопросам.
Переговоры Путина и Трампа прошли ранее, 28 июня, в ходе саммита G20 в японской Осаке. Беседа продолжалась около полутора часов.
Первая их полноформатная встреча состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Иран , Сирия
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