В Кремле заявили о готовности Путина к сотрудничеству с США

Однако о настрое Вашингтона решать проблемы в отношениях можно будет судить позже, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Была декларирована готовность обсуждать самые острые проблемы. Будет ли этот декларативный настрой реализован в реальности? Давайте наберёмся терпения и посмотрим. Я убеждён, что с российской стороны, именно со стороны президента Путина, все вот эти декларации готовности подкреплены реальными возможностями, реальной готовностью. Вот что будет со стороны американских коллег, посмотрим», — заявил спикер Кремля в эфире телеканала «Россия 24». Сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп провели двусторонние переговоры «на полях» саммита G20 в Осаке. Они обсудили широкий круг вопросов, в том числе президент России пригласил американского коллегу на День Победы в Москву в следующем году.