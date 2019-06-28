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В Кремле заявили о готовности Путина к сотрудничеству с США 

Говорит Москва 54 минуты назад
Фото: Reuters
Однако о настрое Вашингтона решать проблемы в отношениях можно будет судить позже, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Была декларирована готовность обсуждать самые острые проблемы. Будет ли этот декларативный настрой реализован в реальности? Давайте наберёмся терпения и посмотрим. Я убеждён, что с российской стороны, именно со стороны президента Путина, все вот эти декларации готовности подкреплены реальными возможностями, реальной готовностью. Вот что будет со стороны американских коллег, посмотрим», — заявил спикер Кремля в эфире телеканала «Россия 24».
Сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп провели двусторонние переговоры «на полях» саммита G20 в Осаке. Они обсудили широкий круг вопросов, в том числе президент России пригласил американского коллегу на День Победы в Москву в следующем году.
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Политика , США , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин
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