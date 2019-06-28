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Депутат Госдумы ответил на призыв Трампа не вмешиваться в выборы США 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: EPA
Лидер США Дональд Трамп призвал Россию не вмешиваться в американские выборы. Депутат Государственной думы Антон Морозов прокомментировал слова американского президента. Об этом сообщило РИА ФАН.
Парламентарий Антон Морозов отметил бесполезность данного призыва. По его словам, Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние дела государств.
«Я думаю, что бесполезно затевать разговор по поводу вмешательства России в какие бы то ни было избирательные кампании, будь то США или Европа, любые другие страны, поскольку для нас суверенитет, независимость государств, принцип невмешательства во внутренние дела государств является самым главным в политике, в отличие от США. Просто не нужно судить по себе», — заявил Морозов.
При этом он назвал «разумным подходом» желание США общаться с Россией.
«Мы не оставляем надежды на то, что именно такой разумный подход США к взаимоотношениям с Россией возобладает, поскольку Россия — это великая, могучая держава. С нами невозможно разговаривать языком принуждения, санкций и каких-то бесконечных упреков», — сказал депутат.
Парламентарий выразил надежду на то, что переговоры снизят напряженность во взаимоотношениях стран.
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Комментарии2
Политика , США , Антон Морозов , Дональд Трамп , Госдума
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