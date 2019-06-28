Депутат Госдумы ответил на призыв Трампа не вмешиваться в выборы США

Парламентарий Антон Морозов отметил бесполезность данного призыва. По его словам, Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние дела государств.

«Я думаю, что бесполезно затевать разговор по поводу вмешательства России в какие бы то ни было избирательные кампании, будь то США или Европа, любые другие страны, поскольку для нас суверенитет, независимость государств, принцип невмешательства во внутренние дела государств является самым главным в политике, в отличие от США. Просто не нужно судить по себе», — заявил Морозов.

При этом он назвал «разумным подходом» желание США общаться с Россией.

«Мы не оставляем надежды на то, что именно такой разумный подход США к взаимоотношениям с Россией возобладает, поскольку Россия — это великая, могучая держава. С нами невозможно разговаривать языком принуждения, санкций и каких-то бесконечных упреков», — сказал депутат.

Парламентарий выразил надежду на то, что переговоры снизят напряженность во взаимоотношениях стран.