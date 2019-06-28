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Путин встретится с Юнкером в кулуарах саммита G20 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин побеседует с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в субботу, 29 июня, в кулуарах саммита G20, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Они завтра переговорят в кулуарах", — сказал он.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что у Путина во время визита в Японию на саммит G20 запланирован краткий обмен мнениями с Жан-Клодом Юнкером. По словам Ушаков, в ходе переговоров планируется "провести предметный обзор нынешнего состояния диалога России и Евросоюза, обсудить актуальные вопросы международной повестки дня". Кроме того, одно из центральных мест во время беседы займет экономическая проблематика.
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Политика , Европа , Жан-Клод Юнкер , Дмитрий Песков , Юрий Ушаков , Владимир Путин , ЕС , Еврокомиссия
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