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Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе 

Rambler News Service + ещё 32 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Президент США Дональд Трамп встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, после чего пересек границу, став первым американским президентом, посетившим Северную Корею, сообщает Associated Press.
«Для меня было честью перешагнуть границу», — сказал Трамп главе КНДР.
Ким Чен ЫН назвал приезд Трампа «выражением его готовности покончить с неудачным прошлым и открыть новое будущее», отметив, что был удивлен предложением Трампа о встрече в Twitter.
Последний раз главы США и КНДР [виделись] (https://rns.online/society/Tramp-i-Kim-CHen-In-ne-dostigli-soglasheniya-po-itogam-sammita-v-Hanoe-2019-02-28/) в феврале в ходе второго саммита во вьетнамском Ханое 27 февраля. По итогам саммита не было достигнуто каких-либо результатов, отмечали тогда в Белом доме.
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Политика , Азия , В мире , Конфликты , США , Чен Ким , Дональд Трамп , Associated Press , КНДР
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