Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе

«Для меня было честью перешагнуть границу», — сказал Трамп главе КНДР.

Ким Чен ЫН назвал приезд Трампа «выражением его готовности покончить с неудачным прошлым и открыть новое будущее», отметив, что был удивлен предложением Трампа о встрече в Twitter.

Последний раз главы США и КНДР [виделись] (https://rns.online/society/Tramp-i-Kim-CHen-In-ne-dostigli-soglasheniya-po-itogam-sammita-v-Hanoe-2019-02-28/) в феврале в ходе второго саммита во вьетнамском Ханое 27 февраля. По итогам саммита не было достигнуто каких-либо результатов, отмечали тогда в Белом доме.