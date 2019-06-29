Что было в термосе Путина во время ужина G20

Завершился первый день саммита G20 в Японии . Форум проходит на искусственном острове возле Осаки и так получилось, что его природа и определила содержание саммита. Было много искусственных улыбок и дежурных рукопожатий.

Но сами лидеры с удовольствием отмечали приподнятую атмосферу саммита. Глава МВФ Кристин Лагард не поленилась и твитнула реплику: «Как всегда, было здорово встретиться с JustinTrudeau ( Джастин Трюдо , премьер Канады ) — на этот раз на G20 в Осаке. Партнерство МВФ с Канадой продолжает набирать обороты».

Твит был размещен под совместной фотографией молодящейся Лагард и «красавчика Трюдо».

Круче всех был готов отметиться на саммите бразильский лидер Жаир Болсонару. В его самолете, приземлившемся по дороге на саммит в Испании , пограничники во время проверки багажа в аэропорту Севильи нашли 39 кг кокаина.

Даже канцлер ФРГ Ангела Меркель , накануне дважды замеченная в нездоровом самочувствии, ее буквально трясло на этой неделе на двух официальных встречах, активничала в Осаке. Переговорила «на ногах» и с Путиным и с другими лидерами.

Вот что значит свежий воздух, продуваемая океанскими ветрами Осака, а не пыльный Берлин, а также рыба «морской черт» с говядиной на бамбуковых углях в меню. Терапевтический эффект оказался сильным.

Путин и Трамп затмили всех

Обычно сдержанный в оценках министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24» также хвалил Осаку.

«Настрой очень хороший, атмосфера конструктивная. Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр от экономики до стратегической стабильности», — сказал Лавров, имея в виду встречу Путина и Трампа.

Украину, Венесуэлу. Эта встреча стала одним из самых обсуждаемых событий первого дня саммита. Переговоры длились рекордные 1 час 20 минут. Обсуждали ситуацию в «горячих точках» — Сирию

Россию, точнее прохладные взаимоотношения Москвы и Вашингтона, лидеры тоже, наверняка, обсуждали, хотя в официальный комментарий эта тема не вошла. Но с другой стороны, какой смысл долго обсуждать Венесуэлу?

Хотя, может быть, значительная часть диалога с Путиным была потрачена на возмущение Трампа по поводу реплики президента Ирана Хассан Рухани , назвавшего действия Америки «слабоумными». Как раз накануне саммита. Реплика иранского главы касалась угрозы Трампа «стереть с лица Земли» часть территории Ирана, если он снова атакует «хоть что угодно американское».

Путину иранская ядерная проблема очень даже близка и по этой причине разговор мог затянуться. О результатах пока не известно. Но Иран не бомбят.

Ранее Путин и Трамп встречались в рамках G20 в Гамбурге в июле 2017 года, и в прошлом году в Хельсинки. В Финляндии оба лидера вышли к журналистам хмурые, а в Осаке, как видим, все было с точностью до наоборот. В Хельсинки Трамп, после очередного жесткого вопроса из зала фактически прервал пресс-конференцию, сказал «всем спасибо» и не оглядываясь покинул зал.

Не вмешивайся и все будет хорошо

А в этот раз Трамп шутил. Причем на самую острую тему, занимающую западный истэблишмент: было ли вмешательство Кремля в президентские выборы в США или нет? Когда журналисты, в обход протокола, задали Трампу этот вопрос, тот решил в ответ пошутить. И даже мягко потроллил Путина.

«Не вмешивайся в выборы», — с улыбкой сказал Трамп Путину, пригрозив ему пальцем.

Путин еще перед саммитом похвалил Трампа, как тонкого политика, чувствующего нужды среднего класса США, а потому и выигравшего выборы. И во время саммита на встречах с Трампом он вежливо улыбался.

Наверняка, на следующий день в репортажах из Осаки американские СМИ припомнят и Путину и Трампу их благодушный настрой. А Трампу припомнят еще и «прогиб под Россию» и практически положительный ответ на приглашение Путина приехать в Москву в следующем году, на 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

Лондон остался при своих

Ложку дегтя внесла в бочку радости на G20 премьер Великобритании Тереза Мэй . Она заявила (со слов представителя Мэй), что восстановление дружеских взаимоотношений между Москвой и Лондоном невозможно.

«Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия», — заявил представитель Мэй.

По его словам, Мэй и Путин обсудили вопросы, «вызывающие международную обеспокоенность».

«Она (Мэй) ясно дала понять, что у Соединенного Королевства есть неопровержимые доказательства того, что Россия стоит за атакой [в Солсбери]», — сказал представитель.

Ранее британский премьер заявила, что назовет версию Лондона по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, которые 4 марта 2018 года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

В это время Филипп Мэй, супруг премьера кормил карпов кои и золотых рыбок, и фотографировался в окружении жен лидеров G20. Законопослушные супруги, что тут скажешь. Четко следуют протоколу.

Со своей кружкой с крышкой

Глобальные рынки практически никак не отреагировали на первый день саммита. Хотя, конечно, и реагировать было не на что. Саммит больше походил на светский раут, хотя призван был решать проблемы, накопившиеся в экономике и политике. Глобальный экономический рост замедляется, прогнозы все хуже, а лидеры сияют улыбками и сыплют комплиментами.

С другой стороны, добрая атмосфера делу не только не помеха, но и необходимость. Больше шансов на то, что договорятся. Бизнес ждет теперь, чем закончится второй день саммита. А главное, как закончится встреча Трампа и председателя КНР Си?

Трамп, как известно, может просто прервать встречу, встать и уйти, не закончив разговор. А китайский лидер тоже не любит прогибаться.

Какой месседж пошлет городу Осаке и миру в целом Путин? У России есть свои интересы за общим столом. Так всегда было. Россия часто стоит особняком. Когда все лидеры попивали вино на торжественном ужине, столы накрыли от имени премьера Абэ, только Путин что-то отхлебывал из белой кружки. Своей персональной кружки. С крышкой. Говорят, там был чай. А крышка нужна, чтобы не остыл.

«Все имеет перспективы. Ни что бесследно не исчезает, не умирает, одна форма переходит в другую, и все находится в постоянном развитии», — сказал российский лидер на встрече с президентом Франции Иммануэлем Макроном.

Возможно, это и есть послание «двадцатке» от Кремля. С этим нельзя не согласиться, только не понятно, что делать дальше.