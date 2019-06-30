Путин помог растерявшейся Меркель найти свое место на саммите G20

На кадрах, которые опубликовало видеоагентство Ruptly, можно видеть, как Меркель сверяет с Путиным часы, после чего идет не в ту сторону. Президент России в этот момент подсказал канцлеру, пригласив сесть с другой стороны стола.

Путин рассказал после встречи, что стороны договорились и в дальнейшем использовать «нормандский формат», чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. Кроме того, они обсудили вопросы двусторонней повестки.

С Меркель за последнее время два раза происходили приступы дрожи во время официальных встреч. Первый раз это случилось 18 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским . Меркель заметно дрожала, особенно во время исполнения государственных гимнов. Повторно это произошло 27 июня на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера

В Осаке на встрече с Путиным канцлер выглядела бодро, а в кулуарах саммита рассказала, что чувствует себя хорошо, однако не пояснила, обращалась ли к врачу. Она выразила уверенность, что «это как само появилось, так само и пройдет».