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Взявший у Путина интервью журналист дал характеристику президенту России 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Kremlin.ru
Редактор британского издания Financial Times Лайонел Барбер, взявший интервью у президента России Владимира Путина, назвал его непростым собеседником. В разговоре с радиостанцией LBC он отметил, что Путин «уклончивый и подкалывающий».
«Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя», — описал российского лидера Барбер.
Журналист отметил, что пожалел о том, что перебил Путина, когда тот отвечал на один из вопросов. По выражению Барбера, прервав президента, она фактически бросил ему вызов.
«Глядя сквозь меня, он сказал: "Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо"», — вспомнил интервьюер.
Этот инцидент, по его словам, не повлиял на атмосферу.
«На самом деле это интервью было очень дружелюбным», — заключил он.
Путин дал интервью Financial Times накануне саммита G20 в Осаке. Президент ответил на вопросы о войне в Сирии и отравлении Скрипалей, прокомментировал вопрос о своем преемнике, заявил, что в России нет олигархов и что идеи либерализма в мире потерпели крах.
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Комментарии1
Политика , Лайонел Барбер , Владимир Путин , Financial Times
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