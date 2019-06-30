Путин прибыл в Минск

На церемонии закрытия игр также будет президент Таджикистана Эмомали Рахмон . Лукашенко не исключал возможности трехсторонней встречи лидеров, передает ТАСС.

II Европейские игры начались 21 июня. У российской сборной, которая лидирует в общем зачете, 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье — сборная Италии (11-13-11).

В пятницу Лукашенко анонсировал встречу с Путиным. При этом ожидалось, что российский лидер прибудет в Минск в субботу, но визит отложили из-за чрезвычайной ситуации с подтоплением в Иркутской области. 25 июня Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры.