Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин прибыл в Минск 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск. Здесь он по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко посетит закрытие II Европейских игр.
На церемонии закрытия игр также будет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лукашенко не исключал возможности трехсторонней встречи лидеров, передает ТАСС.
II Европейские игры начались 21 июня. У российской сборной, которая лидирует в общем зачете, 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье — сборная Италии (11-13-11).
В пятницу Лукашенко анонсировал встречу с Путиным. При этом ожидалось, что российский лидер прибудет в Минск в субботу, но визит отложили из-за чрезвычайной ситуации с подтоплением в Иркутской области. 25 июня Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Крымчане потребовали вернуть права русским в Восточной Европе Путин поручил отправить детей из пострадавших от паводка районов в летние лагеря Путин разъяснил свой взгляд на либерализм
Политика , СНГ , Эмомали Рахмонов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Минск , Таджикистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уровень воды в Тулуне упал после приезда Путина97
Раскрыто число пострадавших в ЧС в Иркутской области10
В РФ объяснили проверку пассажиров из Грузии84
Грузинская певица извинилась за выступления в РФ21
Пугачева была у него на подпевках. После смерти его забыли38
Видео
03:47
Грузинская певица извинилась за выступления в РФ
В мире Кавказ
00:15
Пугачева была у него на подпевках. После смерти его забыли
Шоу-бизнес Статьи
00:14
Пресс-секретарь Белого дома получила ушибы в давке
В мире Азия
00:38
Петросяна втянули в разборку с Собчак
Шоу-бизнес Статьи
02:41
Команда Зеленского готовится к «продаже Украины»
В мире
01:35
Лобода осудила каминг-аут своих коллег
Шоу-бизнес
00:30
Орбакайте высказалась о конфликте с Пугачевой
Шоу-бизнес
00:57
Трамп впервые ступил ногой в КНДР
В мире Азия
00:38
Эрдоган меняет F-35 на C-400
Армия В мире
02:11
Фото с девушкой спровоцировало побоище в Казахстане
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение