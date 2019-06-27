Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин назвал Ширака настоящим интеллектуалом 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В интервью Financial Times президент России Владимир Путин перечислил лидеров, которые вызывают у него восхищение.
Первым глава государства назвал Петра I.
"Но он уже умер", — заметил журналист.
"Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же, как дело каждого из нас, — улыбнулся президент. — Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело".
"Если вы имеете в виду каких-то сегодняшних руководителей различных стран, государств, из тех людей, с кем я имел возможность общаться, на меня очень серьезное впечатление произвел бывший президент Франции господин Ширак, — продолжил Путин. — Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, очень взвешенный человек, очень интересный. У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров".
"В современной истории, если говорить более широко, то много примеров хороших и очень интересных людей", — заключил президент.
Российская Газета: последние новости
Владимир Путин заявил, что в России нет олигархов Путин заявил, что не признает методов Трампа Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
Комментарии
Политика , Владимир Путин , Financial Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин оценил достижения России в Сирии
Западные спецслужбы атаковали «Яндекс»22
Путин ответил на вопрос о преемнике135
Сдать Донбасс. Медведчук узнает у Путина подробности19
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ225
Видео
04:30
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
В мире
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Пожары
01:40
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
В мире Украина
01:39
Раскрыты характеристики «ракеты Путина»
Армия Оружие
04:44
Путин оценил достижения России в Сирии
Политика
02:00
Западные спецслужбы атаковали «Яндекс»
Интернет Наука и техника
05:01
Кикабидзе выдвинул условие для возвращения в Россию
В мире Кавказ
01:47
Путин ответил на вопрос о преемнике
Политика
02:05
Зеленский по-русски обратился к Путину
В мире Украина
00:34
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение