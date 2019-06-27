Путин назвал Ширака настоящим интеллектуалом

В интервью Financial Times президент России Владимир Путин перечислил лидеров, которые вызывают у него восхищение.

Первым глава государства назвал Петра I.

"Но он уже умер", — заметил журналист.

"Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же, как дело каждого из нас, — улыбнулся президент. — Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело".

"Если вы имеете в виду каких-то сегодняшних руководителей различных стран, государств, из тех людей, с кем я имел возможность общаться, на меня очень серьезное впечатление произвел бывший президент Франции господин Ширак, — продолжил Путин. — Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, очень взвешенный человек, очень интересный. У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров".

"В современной истории, если говорить более широко, то много примеров хороших и очень интересных людей", — заключил президент.