Путин надеется обсудить с Трампом ситуацию вокруг СНВ-3

"Я уже сказал, Соединенные Штаты вышли в свое время в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне. Теперь в одностороннем порядке также фактически вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Хотя на этот раз они решили не просто выйти, а найти причину в виде России. Думаю, что Россия здесь вообще не имеет никакого для них значения, потому что вот этот театр, военный театр Европы вряд ли сейчас представляет какой-то большой интерес для Соединенных Штатов, несмотря на расширение НАТО и несмотря на увеличение натовских контингентов у наших границ", — заявил Путин в интервью изданию Financial Times в преддверии саммита G20.

Он сообщил, что США фактически вышли из ДРСМД, и теперь на повестке дня Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. "Мы, надеюсь, с Дональдом поговорим, если удастся увидеться сейчас в Осаке, на этот счет", — сказал российский лидер.